В Киеве полиция задержала преступную группировку, причастную к убийству экс-главы «Укрспирта»

Национальная полиция совместно с СБУ и военной прокуратурой пресекли деятельность преступной организации, которая занималась похищением и убийствами людей в Киеве.

Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, передают «Украинские новости».

- Наиболее резонансное раскрытие прошлой недели ... Прекращена деятельность преступной организации, которая убивала и похищала людей в городе Киеве, - сказал он.

По словам Князева, спецоперация прошла 19 декабря.

- На территории 6 регионов Украины одновременно было проведено более 60 обысков и задержаны 5 активных членов преступной группировки, организатор задержан на территории соседнего государства, - сказал Князев.

Он добавил, что злоумышленники работали «очень дерзко» – закладывали взрывчатку, убивали металлическими дубинками, расстреливали людей.

В частности, задержанные подозреваются в причастности к избиению и расстрелу человека 29 марта, к покушению на бизнесмена возле киевского вуза 1 мая, убийству бывшего и.о. директора «Укрспирт» Виктора Панкова 30 мая, покушению на бизнесмена на улице Тургеневской 23 июня и пр.

- Преступники арестованы. Кстати, избран безальтернативный арест, - подытожил Князев.

Напомним, ранее в Хмельницкой области бизнесмен из Киева обнаружил гранату на днище своего автомобиля.