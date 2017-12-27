«Отдохнули дома»: в Южноукраинске женщина в ходе семейной ссоры ранила мужа ножом

В субботу, 23 декабря, в Южноукраинске между семейной парой произошел конфликт, в результате которого женщина ударила мужа ножом.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции.

Об инциденте стало известно от фельдшера городской больницы, который около 2:30 ночи сообщил в отделение полиции, что к ним за медицинской помощью обратился 45-летний местный житель с ножевым ранением живота.

Правоохранители выяснили, что накануне мужчина вместе со своей 41-летней женой решили отдохнуть у себя дома. Во время застолья между супругами возникла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и ударила мужа. Пострадавший обратился за помощью в больницу, а его жена задержана.

«Следователи расследуют уголовное производство, начатое по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет», - говорится в сообщении.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, ожидаются выводы специалистов. По согласованию с прокуратурой женщине сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве в ходе ссоры женщина убила своего 28-летнего сожителя.