Полиция задержала николаевца, который из-за женщины зарезал своего товарища

Во вторник, 26 декабря, в Корабельном районе Николаева полиция задержала мужчину, который зарезал товарища из-за женщины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, ночью в полицию из больницы пришло сообщение о том, что в доме по улице Парусная обнаружено тело 31-летнего мужчины с ножевым ранением шеи. Полицейские задержали 32-летнего злоумышленника на месте события. В жилище находилась также сожительница погибшего. Сначала граждане пытались заверить полицейских, что домовладелец уже пришел раненый, но, запутавшись в показаниях, рассказали, как все было в действительности.

Сообщается, что задержанный недавно поселился у потерпевшего и его 43-летней сожительницы. Накануне все вместе распивали алкоголь, после чего между мужчинами возникла ссора из-за женщины. Выясняя, с кем в отношениях она находится, злоумышленник ударил ножом домовладельца, а орудие преступления выбросил. Сожительница вызывала скорую для пострадавшего. В свою очередь, подозреваемый выдумал свою историю для полиции.

Ранее судимый за тяжкое преступление местный житель был задержан. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления согласно части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Напомним, что полиция задержала подозреваемого в убийстве николаевца, тело которого нашли в квартире в Корабельном районе.