На Закарпатье женщина вместе со своим 17-летним сыном убили мужа и забетонировали его тело в колодце

В городе Хуст Закарпатской области женщина и ее несовершеннолетний сын убили мужчину, а тело спрятали в колодце, после чего засыпали его и забетонировали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Так, полтора месяца назад исчез 43-летний житель города Хуст. Об исчезновении сына в полицию сообщил его отец, вследствие чего мужчина был объявлен в розыск. Полицейские установили, что разыскиваемый проживал в общем доме с женой, с которой они были в процессе развода, и с тремя детьми.

Сообщается, что подозрение вызывал тот факт, что после исчезновения мужчины и объявления его в розыск его 40-летняя бывшая и старший 17-летний сын пропали. Во дворе хозяйка спешно засыпала и забетонировала старый колодец.

Отмечается, что после того, как полицейские откопали старый колодец, то обнаружили на глубине около 4 метров тело разыскиваемого мужчины.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Тело направленно на экспертизу. На данный момент продолжается розыск исчезнувшей экс-жены потерпевшего и его 17-летнего сына, которые подозреваются в совершении умышленного убийства.

Напомним, что сотрудники Нацполиции Украины по подозрению в убийстве 12-летней девочки задержали ее родную мать.