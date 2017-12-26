«Определение суда совпадает с ходатайством прокуратуры», – адвокат о продлении ареста Титову

Адвокат Сергей Войченко Адвокат Сергей Войченко после получения полного текста определения о продлении ареста Михаилу Титову, который, по версии ГПУ, является «смотрящим» и подозревается в создании ОПГ, уверен, что вскоре его подзащитный должен оказаться на свободе.

Об этом адвокат Сергей Войченко написал на своей странице в Facebook.

Как известно, 24 декабря, после четырех дней судебных разбирательств, Жовтневый районный суд Мариуполя удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении ареста Михаилу Титову сроком на 60 суток.

«Недаром дрожали руки и голос у судьи, когда он провозглашал короткий текст определения. Нарушено было все, что только можно было нарушить. Не учтены вообще никакие доводы со стороны защиты, а кнопки «CTRL + C» и «CTRL + V» стали наиболее применены при написании этого определения, поскольку большинство текста странным образом совпадает с ходатайством прокуратуры», – отметил адвокат.

Сергей Войченко надеется, что апелляционная инстанция не проигнорирует большое количество нарушений со стороны гособвинения и Жовтневого райсуда Мариуполя, а его подзащитный вскоре будет на свободе.

«Надеюсь, что Апелляционный суд Донецкой области учтет те грубые нарушения, которые были допущены судьей, но меня лично этот текст постановления порадовал. Порадовал тем, что в очередной раз прокуратура и суд признали, что место Титова не за решеткой, его место - на свободе. Нет у них ни доказательств, ни так называемых «потерпевших», даже не подтвердили громких заявлений, которые делала прокуратура в августе 2017 после задержания Титова. Нарушение процесса, нарушение прав нашего доверителя свидетельствует только об одном: рано или поздно он будет на свободе. Сейчас его содержание под стражей невозможно в связи с умышленным грубым нарушением его конституционных прав и законных интересов», – отметил адвокат.

Также адвокат подчеркнул, что именно отсутствие доказательств относительно Титова и игнорирование судом доводов защиты стало причиной проведения заседания в закрытом для общественности режиме.

«Особенно мне было интересно почитать, что четыре дня судебных заседаний судья учел, но при этом суд промолчал, что совсем не захотел слушать сторону защиты. В очередной раз стало ясно, что закрытое судебное заседание от прессы, от сторонних наблюдателей сделали только потому, чтобы люди не слышали того позора, которым покрыла себя прокуратура. Уверен, что наши клиенты будут на свободе, что справедливость будет восстановлена. Убежден, рано или поздно это дело войдет в историю, как очередной провал прокуратуры», – подытожил Войченко.

Как известно, Михаила Титова, известного как «Мультик», прокуратура считает криминальным авторитетом и главарем ОПГ. Его подозревают в организации вымогательства чужого имущества, совершенного организованной группой. Речь идет о ситуации с рынком «Торг-Сервис».

Напомним, что в мае 2016 года в Николаеве возник конфликт вокруг рынка ООО «Рынок-Торг-Сервис». Конфликт начался между учредителями рынка Анатолием Мазуром и Александром Богомоловым. Последний претендовал на то, чтобы получить полный контроль над рынком.

По словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» за два месяца с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами». Михаил Титов же на одном из заседаний заявил, что «год назад Луценко дал задание его посадить», а в итоге за решетку отправится представитель гособвинения в лице заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило.

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.

Также, защитник Титова Василий Калаянов заявлял, что прокуратура уже не озвучивает информацию о якобы поставках группировкой Михаила Титова оружия и наркотиков из зоны проведения Антитеррористической операции на Донбассе в аннексированный Россией Крым.