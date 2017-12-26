Из Национального архива Великобритании исчезли тысячи документов

Из Национального архива Великобритании исчезли тысячи правительственных документов по наиболее противоречивым эпизодам истории XX века.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, из архива исчезли документы, касающиеся войны за Фолклендские острова, проблем вокруг Северной Ирландии, а также так называемое письмо Зиновьева - обращение к английским коммунистам якобы от имени социалистических революционных деятелей с призывом активизировать подрывную работу. Руководство СССР, включая самого Григория Зиновьева, который в то время был председателем комитета Коминтерна, авторство письма отклоняло. Однако документ привел к отставке правительства лейбористов и победе на внеочередных выборах Консервативной партии.

Другие пропавшие документы касаются британской колониальной администрации в Палестине, тестирования вакцины от полиомиелита и территориальных споров с Аргентиной.

В целом исчезли более тысячи папок, каждая из которых состоит из десятков документов.

Документы исчезли после того, как сотрудники правительства забрали их из архива.