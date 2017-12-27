Киевский судья выпустил из СИЗО еще двух «титушек», обвиняемых в покушениях на убийство шести человек

Шевченковский суд Киева отпустил из СИЗО Олега Гебана и Сергея Костенко – обвиняемых в покушении на убийство шести человек 18 февраля возле Майдана. Они будут находиться под домашним арестом.

Об этом сообщают «Тексты» со ссылкой на руководителя отдела прокуроров Департамента специальных расследований Алексея Донского.

Такое решение об изменении меры пресечения для обвиняемых «титушек» приняли судьи Мартынов и Линник 26 декабря. При этом Линник – автор приговора с условным сроком «титушководу» Крысину, который участвовал в нападении на журналиста Веремия на этом же перекрестке в это же время.

Трех «титушек» - Костенко, Гебана и Погребного (последний оказался под домашним арестом еще раньше) судят за нападения с использованием огнестрельного оружия вблизи Майдана вечером 18 февраля 2014 года. Огнестрельные ранения от Костенко, Гебана и Погребного в этом эпизоде получили шесть «майдановцев». Это произошло на перекрестке Большой Житомирской и Владимирской. По версии прокуратуры, используя холодное и огнестрельное нарезное оружие (пистолеты и карабины), «титушки» совершали нападения на протестующих возле верхнего выхода из Майдана, возле Михайловской площади.

- Они обвиняются в завершенном покушении на убийство, поскольку их замысел был именно убийство, и они сделали все действия, которые считали нужными, чтобы осуществить свой замысел. Однако смерть людей не наступила по независящим от нападавших факторам – вовремя оказанной медицинской помощи, - рассказал прокурор по делу Валерий Смирнов.

По его словам, в целом от огнестрельных ранений, нанесенных подсудимыми Гебаном, Костенко и Погребным, пострадали шесть человек, также были еще пострадавшие от побоев дубинками и другим оружием. Среди пострадавших от действий «титушек» были тяжело раненные.

Именно нападения этих «титушек» и их подельников на Большой Житомирской пытался снять на видео Вячеслав Веремий, после чего «титушковод» Крысин вместе со своими подчиненными вытащили его из машины, ранили и избили. В результате нападения Веремий погиб, а Крысину на днях объявили приговор за эти события. Крысина признали виновным в хулиганстве и приговорили к условному сроку. Приговор Крысину вынес судья Линник.

Напомним, Крысин признал, что он собрал «титушек» на перекрестке Большой Житомирской и Владимирской в ​​ту ночь на заказ, за ​​что получил 20 тысяч долларов.

Аргументация судей Мартынова и Линника, которые отпустили из СИЗО обвиняемых «титушек», заключалась в том, что суд безрезультатно продолжается уже 2,5 года, и все время они находятся в СИЗО, говорит Алексей Донской. Для Костенко и Гебана действует закон Савченко, поскольку он был принят во время их ареста, а это значит, что по нему они уже провели за решеткой без приговора 5 лет, что якобы нарушает разумные сроки.

В то же время прокурор по делу Валерий Смирнов говорит, что дело только начали нормально слушать осенью. Ранее заседания не проводились из-за неявки присяжных.

- Осенью смогли, наконец, изменить состав присяжных и дело начало слушаться, по состоянию на сейчас уже зачитали обвинительный акт, договорились о порядке рассмотрения материалов. Должны рассматривать все материалы сначала из-за изменения состава присяжных. Новый состав должен слушать все заново, - рассказывает Смирнов.

Однако решения о мерах пресечения в судах, которые слушаются присяжными, все равно принимаются судьями, объясняет прокурор. Решение судьей Мартынова и Линника о том, что Костенко и Гебан отныне будут находиться под домашним арестом, невозможно обжаловать в апелляционной инстанции, поскольку оно принималось уже во время стадии судебного разбирательства дела.