В Москве директор кондитерской фабрики захватил заложников, есть погибшие

На юго-востоке Москвы произошла стрельба, один человек погиб.

Об этом рассказали в столичном управлении МВД, передает «Интерфакс».

Полиция пока не задержала нападавшего.

«Произошел конфликт между хозяйствующими субъектами, в результате которого один из участников причинил огнестрельное ранение мужчине, который после скончался», — заявили в пресс-службе.

По информации агентства «Москва», речь идет о доме 20 по улице Иловайская, где находится кондитерская фабрика «Меньшевик». Сообщается о четырех пострадавших.

При этом телеграм-канал «Мэш» (связан с «Лайфом») утверждает, что директор фабрики открыл огонь из карабина «Сайга» по посетителям и взял троих заложников. Среди раненых могут быть судебные приставы, которые занимались взысканием долгов фабрики. «Интерфакс» уточняет, что речь идет о бывшем директоре фабрики Илье Аверьянове.

Информацию о заложниках подтвердил источник РИА Новости. «Интерфакс» добавляет, что стрелявший мужчина забаррикадировался в здании. Погибший, по информации агентства, был охранником фабрики.

Установлена личность погибшего в перестрелке на фабрике «Меньшевик» — это 31-летний Алексей Костиков.

Помимо стрельбы по своим посетителям, директор фабрики «Меньшевик» открыл огонь по прохожим на улице из окна. На данный момент в полицию уже обратились по меньшей мере 10 человек, которым пришлось прятаться от стрелка.

Напомним, в Одессе спецназ полиции задержал бандита, который взял заложников и забаррикадировался в автосалоне.