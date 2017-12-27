Южноукраинского «мажора», который завязал драку и стрелял в мужчину, отдали под суд

Артур Семенов В Южноукраинский городской суд 26 декабря прокуратура передала обвинительный акт относительно местного жителя, который устроил конфликт и стрелял в человека.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 14 октября около 03:00 в Южноукраинске 20-летний местный житель Артур Семёнов возле ночного клуба сначала ударил парня, а потом трижды выстрелил в прохожего, который сделал ему замечание и пытался предотвратить конфликт. Полиция пыталась задержать Семенова, но друзья отбили «мажора» у правоохранителей и скрылись с места происшествия.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 125 и части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Таким образом, ему вменяют умышленное причинение легких телесных повреждений и хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка с мотивов явного неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

За эти уголовные правонарушения злоумышленнику грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Действия других фигурантов квалифицированы по части 2 статьи 343 УК Украины («Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, если они препятствовали предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего»). В ближайшее время досудебное расследование в уголовном производстве будет завершено и направлено в суд.

Ранее сообщалось, что Семенов не раз попадал в поле зрении полиции. В сообщении отмечается, что в прошлом году он из травматического пистолета стрелял в работников ЮУАЭС в кафе «Дублин», в 2014 году – избил девушку Оксану Невенчанную, а в 2017 году так же с применением оружия причинил травмы двоим парням в «Арт-кафе». Во всех без исключения преступлениях Артур Семёнов не понёс наказания по причине отказа потерпевших от претензий.

Напомним, в Харькове злоумышленник открыл стрельбу из пистолета с балкона многоэтажного дома, а соответствующую видеозапись он опубликовал в интернете.