НАБУ проводит выемку документов в Ощадбанке по делу о конфискации денег Януковича

Национальное антикоррупционное бюро проводит выемку документов в Ощадбанке по уголовным производствам о спецконфискации 1,5 миллиардов долларов, арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Ощадбанк поступили постановления Соломенского суда о выемке по ходатайству следственных детективов НАБУ документов по оффшорным компаниям. Выемки происходят по делам по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета», - сказал он.

Согласно постановлениям суда, НАБУ расследует не одно, а по крайней мере три уголовных производства в отношении должностных лиц по статьи 388 (незаконные действия в отношении арестованного имущества) и статьи 191 (растрата) Уголовного кодекса.

Напомним, почти 1,5 миллиарда долларов окружения Виктора Януковича были конфискованы со счетов в Ощадбанке и Приватбанке в рамках приговора, вынесенного соратнику беглого олигарха Сергея Курченко - Аркадию Кашкину. Значительная их часть - это облигации внутреннего госзайма. Облигации на сумму $157 млн были куплены с большим дисконтом у окружения Януковича беглым нардепом Александром Онищенко. В начале ноября стало известно о расследовании НАБУ уголовного производства в связи с конфискацией этих денег.

Неделю назад детективы Национального антикоррупционного бюро проводили следственные действия в Госфинмониторинге, выясняя его в конфискации средств Януковича.