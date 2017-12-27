Защита Титова считает, что его «выпихнули» из больницы и недостаточно проверили здоровье

Адвокат Михаила Титова Сергей Войченко Адвокат Михаила Титова Сергей Войченко, считает, что его подзащитного, который, по версии ГПУ, является «смотрящим» и подозревается в создании ОПГ ненадлежащим образом обследовали в больнице из-за возможного вмешательства.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, Жовтневый райсуд Мариуполя на протяжении четырех дней избирал меру пресечения Михаилу Титову. 23 декабря Титову вызывали в суд скорую медицинскую помощь, а на следующий день – увезли в больницу для обследования, после которого его конвой привез обратно в суд. 24 декабря суд продлил арест Михаилу Титову.

– Оказывалась медицинская помощь, но после прибытия к лечебному учреждению сотрудников прокуратуры Николаевской области, а также были замечены некоторые лица специфичной внешности, похожие на сотрудников Службы безопасности Украины, которых можно идентифицировать, то врачи как-то очень быстро начали нашего доверителя с больницы выпихивать. Я считаю, что никто надлежащим образом не обследовал состояние его здоровья. Доказательством этого может быть непосредственно решение суда, только судья в своем решении, видимо не желая брать на себя ответственность за жизнь здоровье нашего доверителя, обязал прокуратуру Донецкой области провести надлежащий медицинский осмотр, – рассказал адвокат.

Как известно, Михаила Титова, известного как «Мультик», прокуратура считает криминальным авторитетом и главарем ОПГ. Его подозревают в организации вымогательства чужого имущества, совершенного организованной группой. Речь идет о ситуации с рынком «Торг-Сервис».

Напомним, что в мае 2016 года в Николаеве возник конфликт вокруг рынка ООО «Рынок-Торг-Сервис». Конфликт начался между учредителями рынка Анатолием Мазуром и Александром Богомоловым. Последний претендовал на то, чтобы получить полный контроль над рынком.

По словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» за два месяца с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами». Михаил Титов же на одном из заседаний заявил, что «год назад Луценко дал задание его посадить», а в итоге за решетку отправится представитель гособвинения в лице заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило.

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.

Также, защитник Титова Василий Калаянов заявлял, что прокуратура уже не озвучивает информацию о якобы поставках группировкой Михаила Титова оружия и наркотиков из зоны проведения Антитеррористической операции на Донбассе в аннексированный Россией Крым.