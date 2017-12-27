В Запорожской области мужчина с помощью муляжа бомбы грабил ломбарды

В Мелитополе и Бердянске мужчина с помощью предмета, похожего на взрывное устройство, ограбил несколько ломбардов.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Так, 16 октября около 17:00 злоумышленник зашел в ломбард по улице Труда в городе Бердянск и передал сотруднице коробку, якобы с ноутбуком для залога. Внутри коробки был предмет, похожий на взрывное устройство. Угрожая его применением, мужчина забрал 23 тысячи гривен и ушел. Сотрудники взрывотехнической службы установили, что в коробке взрывчатого вещества нет.

Уже 23 декабря, около 15:00 мужчина зашел в помещение ломбарда по проспекту Б. Хмельницкого и оставил коробку, в которой находился устройство похоже на взрывчатку. Вновь угрожая подрывом он забрал 800 гривен и скрылся. Сотрудники всех экстренных служб не обнаружили взрывоопасных предметов.

После второго преступления злоумышленник скрывался по месту жительства в Бердянском районе, где в воскресенье, 24 декабря, сотрудники криминальной полиции Бердянского отдела полиции в Запорожской области задержали его. Во вторник, 26 декабря, суд избрал 30-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются расследования уголовных производств, открытых по признакам части 3 статьи 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в центре Киева неизвестные вынесли из магазина одежды 40 меховых шуб стоимостью 40-60 тысяч гривен.