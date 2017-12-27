Николаевские полицейские изъяли у торговцев более 50 «незаконных» елок

С 21 декабря в Николаеве полицейские начали профилактические мероприятия по недопущению незаконной вырубки, перевозки, реализации хвойных деревьев, в результате чего на сегодняшний день изъяли 51 «незаконную» елку.

Об этом сообщает управление превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области.

Сотрудники отдела участковых офицеров полиции совместно с патрульными полицейскими проверили соблюдение требований действующего законодательства при продаже новогодних елок на территории Ингульского и Центрального районов.

«Во время профилактических мероприятий полицейские обследовали места временной реализации новогодних елок, перечень которых утвержден соответствующим решением городского совета, места возможной несанкционированной торговли хвойными деревьями, а также проверили легальность происхождения деревьев. В результате обнаружили три факта торговли новогодними елками в неустановленных местах», - говорится в сообщении.

В отношении нарушителей составлены протоколы по части 1 статьи 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Торговля с рук в неустановленных местах»), которые направлены для рассмотрения в суд, санкция статьи предусматривает наложение на нарушителя штрафа от 15 до 105 гривен с конфискацией предметов торговли.

Также правоохранители обращают внимание на то, что работа осложняется отсутствием единого механизма маркировки новогодних елок, которые выращиваются как предприятиями Гослесагентства, так и частными лицами.

В частности, они напомнили, что каждый покупатель имеет право попросить у продавца документы на продукцию - хвойные деревья.

Напомним, ранее сообщалось, что в Матвеевском лесу браконьеры начали спиливать сосны для продажи.