Под Киевом задержали чиновницу одного из поселковых советов, которая получила взятку автомобилем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Сообщается, что прокуратура, сотрудники СБУ и полиции задержали секретаря бюджетной комиссии одного из поселковых советов Киевской области. Ее задержали на получении второй части взятки в виде автомобиля Volkswagen Sharan и 5000 гривен. До этого в ноябре она получила первую часть взятки, которая составила 2 тысячи долларов.

По данным следствия, чиновница требовала взятку от предпринимателя за разрешение на размещение двух МАФов.

Напомним, на Львовщине задержали мэра – он предлагал полиции взятку, чтобы закрыли дело о хищении бюджетных денег.