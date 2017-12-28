Николаевцев приглашают встретить Новый Год на Соборной площади – обещают яркое шоу и фейерверк

Николаевцы могут встретить Новый Год прямо на главной площади города – для горожан готовится праздничная программа с живой музыкой, танцами и фейерверками.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Так, веселье начнется одновременно с боем курантов – в 00:00, а закончится в 4:00. Так же, как и на День Святого Николая, сцена будет установлена возле здания горисполкома, а на ней будут выступать рок-группа «Radiostars», «Южный патруль», танцевальный клуб Slice, DJ Stas Latishev, а также для николаевцев устроят файер-шоу и запустят фейерверки.

Как известно, решением сессии Николаевского городского совета еще в 2014 году запретили использовать фейерверки. Но как рассказал начальник управления культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета Юрий Любаров, на празднование Нового Года этот запрет не распространяется.

- Фейерверки запрещены во все дни, кроме новогодних праздников. Это прописано в решении сессии. Поэтому мы 19-го и не «стреляли». Надо было решение проводить через исполком, а он тогда принял решение не проводить, – рассказал он.

По его словам, людям можно собираться на площади уже в 23:00 – с этого момента на большом экране будет работать прямая трансляция, а после будет показана речь Президента Украины.