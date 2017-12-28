Суд отказался изменить меру пресечения николаевскому бизнесмену Пелипасу

В Апелляционном суде Николаевской области 27 декабря в режиме видеоконференции с Жовтневым судом Мариуполя состоялось заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бизнесмену Алексею Пелипасу.

Об этом сообщают «Новости-N».

Заседание инициировали адвокаты подозреваемого, которые просили изменить избранную ранее меру пресечения в связи с ухудшением здоровья подзащитного. Судья Жовтневого районного суда Снежана Степанова в режиме видеоконференции рассмотрела ходатайство об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

По словам адвоката Владимира Тимошина, содержание в СИЗО крайне негативно сказалось на здоровье Пелипаса. Но и после того, как решением суда мера пресечения для него изменена на круглосуточный домашний арест, он также не может получать необходимое лечение. Это привело к тому, что подозреваемый в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где ему сделали операцию.

По словам защитников, для выздоровления подсудимому необходимо больше двигаться и посещать больницу, а под круглосуточным домашним арестом это невозможно. Поэтому, чтобы не нарушать условия меры пресечения, адвокаты просят об ее изменении.

Прокурор Вадим Ясько заявил, что изменение меры пресечения можно рассмотреть во время ее продления, а это будет уже после Нового года. Кроме того, по его словам, прокуратура знает о состоянии здоровья подозреваемого и не препятствует его лечению, а сторона защиты не предоставила какие-либо документы, подтверждающие, что Пелипас не может выполнять условия круглосуточного домашнего ареста. В итоге судья приняла решение оставить меру пресечения для Алексея Пелипаса без изменений – круглосуточный домашний арест.

Напомним, что прокуратура называет Алексея Пелипаса одним из членов ОПГ Михаила Титова.