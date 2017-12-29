На Николаевщине пенсионерка за содержание больной племянницы на цепи получила год условно

Вознесенский горрайонный суд приговорил к одному году испытательного срока пенсионерку, которая содержала на цепи психически больную племянницу.

Об этом говорится в соответствующем приговоре суда.

Как известно, то, что опекун 46-летней женщины приковала ее цепью к кровати, обнаружили работники соцслужбы во время проверки этой семьи 2 ноября.

В суде женщина-опекун пояснила, что приковала свою психически больную племянницу цепями к кровати, чтобы та не убежала из дому. Она пояснила, что родственница уже несколько раз уходила из дому и ей потом приходилось долго искать больную.

В итоге суд признал опекуна виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

При этом суд также принял решение освободить осужденную от отбывания наказания, если она в течение одного года испытательного срока не совершит новое преступление и выполнит возложенные на нее судом обязанности.

Напомним, в Николаеве полиция разоблачила псевдо-реабилитационный центр, где удерживали алко- и наркозависимых с применением к ним физического или психологического насилия.