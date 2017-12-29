В Николаеве полиция вернула украденный электроскутер законному владельцу

Сотрудники Заводского отдела полиции разыскали похитителя транспортного средства и вернули электроскутер владельцу.

Об этом сообщает Заводский отдел полиции ГУ НП.

Так, в полицию Заводского района обратился 28-летний местный житель. Заявитель сообщил, что неизвестные лица незаконно завладели его электроскутером «BRAVIS», стоимостью 17 тысячи гривен, который он припарковал около магазина по проспекту Центральному, где работает администратором. Исчезновение своего имущества мужчина обнаружил вечером.

Сообщается, что оперативно-разыскными мероприятиями сотрудники отдела полиции установили лицо, которое обоснованно подозреваются в совершении указанного уголовного правонарушения.

Злоумышленником оказался 44-летний местный житель, который сознался в содеянном. По словам мужчины, украденный скутер он отдал своим сыновьям, которые продали дорогостоящее транспортное средство знакомому за одну тысячу гривен. Выручку братья разделили между собой.

Следователями Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области расследуются материалы уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет.

На данный момент длится досудебное следствие. Решается вопрос относительно сообщения злоумышленнику о подозрении. Транспортное средство правоохранители изъяли и вернули потерпевшему.

Напомним, что николаевская полиция разыскивает два автомобиля, которые скрылись с места ДТП.