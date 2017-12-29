Во Львове злоумышленник на улице обстрелял двух мужчин

Во Львове в среду, 27 декабря, неизвестный мужчина обстрелял двух человек.

Об этом сообщает 032.

Так, около 22:00 в полицию Франковского райотдела полиции сообщили, что возле гаражей на улице Открытой неизвестный с оружием в руках стреляет в двух мужчин.

По словам представителя ГУ Нацполиции во Львовской области Светланы Добровольской, следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что огнестрельные ранения, предварительно из травматического пистолета, получили двое львовян в возрасте 39 и 48 лет. Их госпитализировали.

Сейчас в полиции пытаются установить личность злоумышленника, который ранил двух человек. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, что ранее на Харьковщине мужчина обстрелял полицейский автомобиль и покончил с собой.