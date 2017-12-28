На Черниговщине СБУ задержала на взятке депутата горсовета - директора коммунального предприятия

Сотрудники Службы безопасности разоблачили во взяточничестве директора коммунального предприятия Черниговского областного совета - депутата городского совета одного из райцентров области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Установлено, что коммунальное предприятие заключило договор с частной структурой, которая должна была провести ремонтные работы на одном из объектов. За выполнение заказа коммерсанты должны были получить 32 тыс. гривен. При этом, за подписание необходимых документов и перечисления средств директор коммунального предприятия требовал от бизнесмена «откат» в размере 6,5 тысяч гривен», - говорится в сообщении

Чиновника задержали в собственном автомобиле при получении всей суммы взятки. Правоохранители проверяют на на коррупционную составляющую другие договора, заключенные коммунальным предприятием.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса.

Напомним, в Умани СБУ задержала депутата горсовета, который обложил «данью» торговые точки, ориентированные на хасидов.