Официант николаевского ресторана, которого ударил директор TAK TV Головченко, отказался от претензий – суд закрыл дело

Глеб Головченко Суд закрыл уголовное производство в отношении заслуженного журналиста Украины, директора Колледжа прессы и телевидения и генерального продюсера телеканала ТАК TV Глеба Головченко, который накинулся на официанта ресторана «Мафия».

Об этом говорится в соответствующем определении Центрального районного суда Николаева.

Как известно, ночью 7 сентября директор телеканала ТАК-ТВ Глеб Головченко в ресторане «Мафия», находясь в состоянии опьянения, ударил официанта. Прибывшая полиция задержала Головченко, при этом он оказал ей сопротивление и грозился якобы своими связями с главой МВД Арсеном Аваковым. Головченко отрицает, что бил официантку и уверяет, что его избили «официанты и переодетые полицейские».

В определении говорится, что Головченко около часа ночи в состоянии алкогольного опьянения пришел в ресторан «Мафия, где поднялся на второй этаж и зашел в караоке-зал. Далее он прошелся по залу и вернулся обратно к выходу. Глеб Головченко при выходе не закрыл за собой дверь. Официант заведения потянулся к двери, чтобы закрыть ее, но Головченко «на почве внезапно возникших неприязненных отношений, действуя умышленно, нанес официанту удар кулаком правой руки в область левой щеки, причинив телесные повреждения».

10 ноября пострадавший предоставил в суд ходатайство о закрытии уголовного производства в связи с отказом от обвинения в уголовном производстве. Обвиняемый и его защитник поддержали это ходатайство потерпевшего о закрытии уголовного производства.

В итоге суд закрыл уголовное производство по признакам части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение») в связи с отказом потерпевшего от обвинения.

Напомним, директор «ТАК-ТВ» Глеб Головченко обратился к главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко с просьбой выделить каналу 3,6 миллиона гривен из бюджета на следующий год.