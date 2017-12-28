В Новом Буге местные жители собираются пикетировать отдел полиции из-за водителя «BMW», сбившего насмерть пешехода

В Новом Буге местные жители собрались 29 декабря пикетировать местный отдел полиции из-за водителя «BMW», который насмерть сбил пешехода.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили местные жители.

Как сообщалось, 26 декабря водитель автомобиля «BMW Х5» сбил насмерть 59-летнего местного жителя, который переходил дорогу по неосвещенному переходу и врезался в автобусную остановку.

Некоторые жители Нового Буга уверяют, что полиция отпустила водителя «BMW», поэтому призывают к акции под отделом полиции.

Кроме того, о призывах к акции протеста призывают и в социальных сетях.

В то же время, в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области 27 декабря водителю «BMW X5», который совершил наезд на мужчину, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»).

Также в полиции подчеркнули, что водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Также следователи обратились к следственному судье с ходатайством об избрании меры пресечения задержанному в виде содержания под стражей. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Отметим, что по информации редакции «Преступности.НЕТ», водитель, который совершил смертельный наезд , является известным в определенных кругах, связанных с криминалом. По словам собеседника издания, это не первое ДТП с его участием.

Напомним, в ночь на 24 августа 2016 года в Кривом Озере несколько полицейских прибыли на вызов разбираться с семейным скандалом и грабежом, заковали в наручники нетрезвого местного жителя Александра Цукермана и стали его бить. По словам жителей Кривого Озера, полицейские били Цукермана дубинками, руками и ногами, после чего он умер.

Днем 24 августа сотни жителей Кривого Озера собрались у дома погибшего мужчины и требовали справедливого расследования смерти Цукермана. Позже полицейских, которые избили жителя Кривого Озера, вывезли в Николаев, при этом люди едва не перевернули автозак. Поздно вечером 24 августа несколько десятков людей пошли на штурм Кривоозерского отделения полиции, но их удалось успокоить.

Утром 25 августа стало известно, что мужчина скончался от пулевых ранений.