На Николаевщине двое селян забили до смерти пенсионерку и ограбили ее дом

В селе Сухой Еланец Новоодесского района двое нетрезвых селян ворвались в дом пенсионерки и нанесли ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью, чтобы отобрать продукты питания.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

27 декабря в полицию обратилась женщина с просьбой выяснить, что случилось с ее 78-летней соседкой: бабушка уже сутки не выходила во двор и не открывала дверь. Прибыв на место, полицейские увидели, что окно дома пенсионерки разбито, в доме все разбросано, а в одной из комнат с признаками насильственной смерти лежит женщина.

В тот же день сотрудники уголовного розыска совместно с новоодесскими оперативниками установили и задержали подозреваемых – односельчан потерпевшей возрастом 18 и 34 года.

«Один из них ранее помогал пенсионерке по хозяйству и, распивая алкоголь с товарищем, вспомнил, что тогда бабушка мало ему заплатила. Вдвоем злоумышленники отправились отбирать у пострадавшей вещи. При этом старушку злоумышленники избили до смерти, а из дома вынесли консервацию», - сообщили в полиции.

По данному факту проводится расследование уголовных производств об убийстве и разбое. Подозреваемым грозит наказание до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Задержанным сообщено о подозрении и избирается мера пресечения.

Напомним, что ранее в Одессе задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на Николаевщине.