На Волыни с территории церкви похитили елки

В Киверцах Волынкой области с территории церкви похитили три елки, которые посадили в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба Киверцовского национального природного парка «Цуманская пуща».

Сообщается, что деревья вырезали возле церкви Равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, в городе Киверцы Волынской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП). В 2017 году на этой территории работники парка высадили 15 елей и сосен.

«В дни новогодних и рождественских праздников хвойные красавицы очень радуют глаз прихожан храма, киверчан и путешественников, которые могут видеть их с окна поезда. Однако, к сожалению, мы вынуждены констатировать тот факт, что с этого участка было срезано и украдено 3 елки. Очень циничным выглядит это преступление, которое совершено возле церкви », - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве возле офиса на улице Декабристов за лето украли 10 декоративных растений.