На Черниговщине из банкомата «вырезали» 132 тысячи гривен

На Черниговщине, в ночь на 28 декабря в областном центре банкомата «ПриватБанка» неизвестные похитили крупную сумму.

Об этом сообщает «Высокий Вал».

Сообщается, деньги были украдены с банкомата по улице Ремесленная, 49а (бывшая Комсомольская), что рядом со входом на Центральный рынок.

«Полицейские, прибывшие на вызов установили, что неизвестный, путем вырезания отверстия в банкомате, совершила кражу денежных средств», - говорится в сообщении.

Работниками банка, после проведения инкассации, было обнаружено исчезновение денежных средств в сумме 132 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковские области в поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме взорвали банкомат и украли деньги.