В Харькове трое в масках остановили автомобиль и отобрали у водителя 30 тысяч долларов

На автодороге в Харькове трое неизвестных в масках остановили легковой автомобиль, разбили в нем окна молотком и, угрожая физической расправой, отобрали у водителя 30 тысяч долларов.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области.

В свою очередь, 21-летний пострадавший рассказал, что в этот вечер он на своем автомобиле «Ford» ехал по делам.

«На перекрестке его заблокировал автомобиль «Audi», из которого вышли трое неизвестных в масках. Они разбили молотком окна в машине и вытащили его и пассажира на улицу. Угрожая физическим насилием, злоумышленники отобрали 30 тысяч долларов и скрылись с места происшествия», - говорится в сообщении.

В связи с произошедшим в Харькове и области введен план «Сирена». Оба потерпевших доставлены в больницу с ушибами. Их жизни ничего не угрожает. После оказания медпомощи они были отпущены домой.

Эксперты изъяли с места происшествия два молотка, отпечатки пальцев рук и следы обуви. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Ровно двое неизвестных ограбили местного валютчика и отобрали у него сумку, в которой находилось 800 тысяч гривен и более 6 тысяч долларов.