Во Львове задержали киевлянку за кражу 220 «киндеров»

В четверг, 28 декабря, во Львовском гипермаркете задержали жительницу Киева, укравшую из торгового зала 220 «Киндер-сюрпризов».

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

«Вчера, около 16.30 в одном из гипермаркетов по улице Богдана Хмельницкого во Львове, была разоблачена 33-летняя жительница Киева, которая похитила в торговом зале 220 «Киндер-сюрпризов» на сумму более семи тысяч гривен. На месте данную гражданку задержали работники полиции Управления полиции охраны во Львовской области», - говорится в сообщении.

За данное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве 24 октября охрана супермаркета поймала вора, который пытался вынести в рюкзаке 140 игрушек «Kinder Joy».