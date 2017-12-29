В Николаеве задержан мужчина, который нанес тяжкие травмы своему товарищу

В Николаеве полиция задержала мужчину, который нанес травмы своему товарищу в ходе конфликта после совместного распития спиртных напитков.

Об этом сообщает Заводский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области.

В Заводский отдел полиции ГУНП в Николаевской области пришло сообщение о том, что в реанимационное отделение больницы с травмами живота госпитализирован 40-летний местный житель.

Правоохранители выяснили, что телесные повреждения потерпевший получил в результате внезапно возникшего конфликта с товарищем после совместного употребления спиртных напитков.

Сотрудники полиции в течение часа установили лицо, которое обоснованно подозревается в причастности к указанному преступлению. Им оказался 32-летний житель села Большая Корениха, который сознался в содеянном.

По согласованию с местной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного производства, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

На данный момент досудебное следствие по делу длится, правоохранители выясняют все обстоятельства события.

Напомним, что в Южноукраинске между семейной парой произошел конфликт, в результате которого женщина ударила мужа ножом.