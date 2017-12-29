На Николаевщине женщина ударила ножом продавщицу магазина, но не помнит, почему она это сделала

В селе Трикраты Вознесенского района полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу, которая не помнит причины, по каким она нанесла ножом тяжкие телесные повреждения продавщице магазина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 27 декабря около 13:45 в Вознесенский отдел полиции пришло сообщение из больницы о госпитализации с ножевым ранением брюшной полости жительницы села Трикраты. На месте происшествия полицейские выяснили, что в помещении магазина местная жительница ножом нанесла ранения продавщице.

22-летняя злоумышленница сообщила полицейским, что болеет психическими расстройствами и о событии ничего не помнит. Сожитель подозреваемой рассказал полицейским, что в тот день они, как всегда, пошли в магазин покупать продукты питания. Жена попросила его подождать у входа, мол сама все приобретет. Через несколько минут из помещения магазина выбежала раненная продавщица и следом за ней и жена, которая, схватив мужа за руку, приказала быстро убегать.

Получив разрешение суда, полицейские Вознесенского района провели обыск в домовладении подозреваемой и изъяли кухонный нож, которым, по словам сожителя злоумышленницы, она нанесла телесные повреждения 34-летней женщине.

«На данный момент изъятое направлено на экспертизу. Злоумышленнице полицейские сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), которое карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - говорится в сообщении.

Напомним, что в одном из магазинов города Борислава Львовской области нашли тела двух продавцов с ножевыми ранениями.