Жительницу Николаева обманули на 12 тысяч гривен при покупке «билетов в Буковель»

В Николаеве 58-летняя женщина отдала 12 тысяч гривен мошенникам за билеты на развлечения в Буковеле.

Об этом сообщили отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Центральный отдел полиции 26 декабря обратилась женщина с заявлением, что стала жертвой аферистов. В октябре она нашла на одном из сайтов объявление о продаже билетов на услуги в сфере развлечений в Буковеле, после чего позвонила по указанному номеру и договорилась с незнакомцем об их покупке. Вскоре она получила заказ по почте и заплатила за него 12 тысяч гривен.

«Прибыв в декабре на горнолыжный курорт, женщину ждала неприятная неожиданность: билеты оказались фальшивыми. Вернувшись в Николаев, женщина обратилась за помощью в полицию», - отмечено в сообщении.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

Напомним, что ранее жительница Николаева «кинула» иностранца на деньги.