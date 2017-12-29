На Николаевщине полицейский задержал вора, который обокрал его дом

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В Березнеговатском районе Николаевской области полицейский 29 декабря задержал злоумышленника, который обокрал его дом на глазах у его 10-летней дочери.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Злоумышленник зашел в дом, двери которого были открыты, а внутри была только 10-летняя дочь полицейского. Забрав верхнюю одежду и продукты питания, мужчина исчез. Получив от дочери приметы вора, инспектор группы быстрого реагирования в течение часа задержал его уже возле автовокзала. Злоумышленник пытался убежать из районного центра», - сообщили в полиции.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и рассказал, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил пойти на преступление, поскольку у него тяжелое материальное положение. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, что ранее на Николаевщине полицейские задержали мужчину, который обокрал своего односельчанина.

Вадим Богданов

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