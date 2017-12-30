В Таиланде мошенника приговорили к 6673 годам тюрьмы

Суд Таиланда приговорил 34-летнего Пудита Киттатрадилока к 6673 годам наказания в связи с его мошеннической деятельностью.

Об этом сообщает «Новое время».

Инвесторы, которых обманул житель Таиланда, вложили в его компании более 160 миллионов долларов.

Изначально его приговорили к 13275 годам за решеткой, но благодаря чистосердечному признанию срок пребывания был сокращен вдвое. Также компании Киттатрадилока должны будут выплатить жертвам мошенничества порядка 17 миллионов долларов с 7,5% годовых.

Напомним, что ранее в Бразилии и Таиланде задержали восемь украинцев, подозреваемых в торговле наркотиками.