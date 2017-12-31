Австралийские ВМС перехватили в море 8 тонн гашиша и 69 килограммов героина

Корабль австралийских Военно-морских сил «Варрамунга» перехватил в Аравийском море суда, которые перевозили почти восемь тонн гашиша.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- Экипаж тщательно подготовился к такой задаче, и мы смогли использовать наши вертолеты, чтобы найти и высадиться на подозрительных суднах, - цитируют СМИ капитана корабля.

Стоимость перехваченной партии на черном рынке составляет $325 миллионов. Отмечается, что за последние три дня экипаж этого фрегата также конфисковал 69 кг героина.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тихом океане сотрудники береговой охраны США спасли черепаху, которая застряла в 800 килограммах кокаина.