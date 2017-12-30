Суд избирает меру пресечения директору аэропорта «Николаев» - прокуратура просит арест или залог в 10 миллионов

Михаил Галайко В Николаеве 30 декабря Заводский районный суд избирает меру пресечения руководителю КП «Николаевский международный аэропорт» Михаилу Галайко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Галайко подозревается в попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко. Ранее сообщалось, что вечером 29 декабря Галайко вместе со своим первым заместителем Максимом Карпиным приехали в здание Николаевской ОГА с целью дать взятку Савченко. Галайко оставил Карпина в приемной, а сам зашел в кабинет к председателю ОГА. При нем было 700 тысяч гривен, которые он предложил за продление с ним трудовых отношений. Кроме того, еще 300 тысяч было у Карпина. Общая же сумма взятки была предложена в размере 2,5 миллиона гривен.

В итоге Галайко задержали в кабинете Савченко. Начали уголовное производство предварительно по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение), санкция которой предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.

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19:18 В комментарии журналистам прокурор Демида сообщил, что Карпин проходит как свидетель. Что касается руководства фирмы «Автомагистраль-ЮГ», то по словам Демиды, оно, возможно, находится за границей и поскольку следствие ограничено во времени, представителей фирмы допросят позже, после новогодних праздников.

Галайко отказывается от комментариев.

19:04 Судья закончила рассмотрение материалов дела и перешла к дебатам. Прокурор Демида повторил, какую меру пресечения требует прокуратура.

Адвокат настаивает на домашнем аресте с изъятием у Галайко загранпаспорта и ношением электронного браслета, просит хотя бы избрать своему подзащитному меру пресечения в виде залога. Галайко поддержал своего адвоката. Судья ушла в совещательную комнату.

18:43 Судья перешла к рассмотрению материалов дела. Показания главы Николаевской ОГА Савченко решили не зачитывать, и прокурор, и сторона защиты отметили, что в этом нет необходимости.

В протоколе задержания Галайко написал, что не согласен с задержанием, так как это производство подследственно НАБУ.

18:23 Прокурор Демида подтвердил, что заместитель директора аэропорта Карпин пришел с Галайко. При этом Карпин не был в здании ОГА, а находился поблизости. Во время обыска у Карпина в рюкзаке нашли 300 тысяч гривен, он отказался давать пояснения.

Демида говорит, что Галайко просил Савченко оставить ему 600 тысяч гривен из отката от фирмы «Автомагистраль-ЮГ» за выполненную им работу по восстановлению аэропорта.

18:15 Адвокат просит для Галайко домашний арест в качестве меры пресечения. Он назвал размер залога, который просит для Галайко прокуратура, невероятным.

- Прошу назначить сумму залога, которая указана в Уголовно-процессуальном кодексе, а не ту, которую просит прокуратура, - сказал адвокат.

18:00 Галайко не согласен с подозрением, предъявленным прокуратурой, сказал, что не хотел продления контракта для себя на должности директора аэропорта. Он просит избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Сослался на плохое самочувствие.

- Я очень беспокоюсь за свою безопасность… Заинтересован в объективном расследовании и предоставлю доказательства во время досудебного расследования, что я не виновен, - сказал Галайко, при этом сейчас он отказался давать пояснения.

17:37 Прокурор Демида зачитывает позицию обвинения. Он рассказал, что во время обысков в квартире Галайко дополнительно изъяли 486 тысяч гривен. Демида отметил, что первый заместитель Галайко Карпин отказался во время допроса давать какие-либо показания.

По мнению прокурора, пребывая на свободе, Галайко может повлиять на свидетелей, работников аэропорта и фирму «Автомагистраль-ЮГ», от которой он якобы получил 2,5 миллиона гривен «отката».

17:31 Представитель обвинения Демида ходатайствует о присоединении к материалам дела записки, в которой Галайко сообщил о намерении передать Савченко 700 тысяч гривен. Записка была изъята из блокнота Галайко. Исходя из записки, он обещал остальную часть суммы передать после новогодних праздников. Галайко ознакамливается с запиской с улыбкой на лице.

Адвокат говорит, что это не доказательство, так как не понятно, кто и когда ее написал. Поэтому он против присоединения записки к материалам дела. Галайко поддержал адвоката. А судья присоединила записку к материалам дела.

Демида просит также присоединить к материалам дела справку о доходе Галайко за последние 10 лет, которую прокуратура получила в налоговой. Как оказалось, эти документы уже есть в материалах дела.

17:27 Адвокат ходатайствует о присоединении ряда документов, среди которых свидетельство о рождении дочери, обращение профсоюза и выписка из больничной карты Галайко. Прокурор Демида против, чтобы присоединять выписку, так как это копия, сделанная, по всей видимости, на телефон. Судья присоединила документы.

17:20 Адвокат сказал, что у него есть сомнения, что Заводский суд может рассматривать ходатайство, так как был ликвидирован указом президента Украины Петра Порошенко. Судья разъяснила о начале работы окружного суда, с этим адвокат согласился.

17:15 Зал судебных заседаний забит людьми. Когда Галайко завели, то присутствующие (представители профсоюза аэропорта) встали и встретили его аплодисментами.

17:08 Адвокат Галайко – николаевец Евгений Давыденко. Он будет просить для директора аэропорта домашний арест.

Прокурор – Артем Демида. Прокуратура просит для директора аэропорта арест сроком на два месяца или залог в 10 миллионов гривен. Судья - Зинаида Сухаревич.

Адвокат Галайко - Евгений Давыденко Судья Зинаида Сухаревич В центре фото - прокурор Артем Демида

17:00 Перед заседанием под зданием суда собрались люди, назвавшие себя представителями профсоюза КП «Международный аэропорт Николаев» (это коммунальное предприятие является предшественником нынешнего КП, занимающегося аэропортом). Они выступают в поддержку Галайко и принесли в суд свое обращение с подписями.

- Мы все сейчас в ужасе. Мы пришли если не повлиять на события, то поддержать Михаила Галайко в той ситуации, которая сейчас возникла. Мы не знаем, как произошло, что произошло. Следствие разберется. Мы надеемся, что это невероятная ошибка, - сказала глава профсоюзной организации Светлана Валишева.

По словам Валишевой, она возмущена, что предыдущие директоры, которые уничтожали аэропорт, гуляют на свободе. А Галайко якобы «делал невозможное и предприятие поднял».