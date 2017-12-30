И.о. мэра Николаева назначила Индикова руководителем коммунального телеканала

Ярослав Индиков По распоряжению секретаря Николаевского горсовета – исполняющей обязанности городского головы Татьяны Казаковой руководителем коммунального предприятия ТРК «Март» назначен Ярослав Индиков.

Об этом сообщает «Инше.ТВ».

Основание назначения – заявление Ярослава Индикова. Ранее он был руководителем Николаевской региональной дирекции Национальной телекомпании Украины (ранее Николаевская областная гостелерадиокомпания, телеканал «Николаев»).

«Александр Соколов, который работал генеральным директором ТРК «Март» с 2008 года, узнал об этом сегодня, после подписания распоряжения, как о свершившемся факте», - сообщает издание.

Напомним, что ранее Индиков был депутатом Николаевского областного совета от ВО «Батьківщина». Также ранее он работал журналистом, являлся пресс-секретарем Николаевской областной организации ВО «Батьківщина», занимал должность начальника пресс-службы областного совета.