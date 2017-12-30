Появилось видео с харьковским террористом – он рассказывал заложникам, как работает его бомба

Харьковчанин, который захватил отделение «Укрпочты» в Харькове, рассказывал заложникам о вариантах срабатывания взрывчатки, которую он надел на себя.

Видео его общения с заложниками пользователь Danger.Ann обнародовал на YouTube.

По его словам, во взрывчатке – «несколько тысяч веществ». В случае если его рука устанет, чтобы держать предохранитель, он переключит его на «специальную педальку», что воспрепятствует «несанкционированному взрыву». «Украинская правда» сообщает, что заложников захватил 40-летний ранее судимый мужчина.

В настоящее время для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку в отделении «Укрпочты», привезли его отца, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.