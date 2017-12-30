Жительница Южноукраинска во время ссоры тяжело ранила ножом своего мужа

В Южноукраинске во время ссоры 61-летняя жена нанесла ножевое ранение своему 65-летнему мужу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации местного жителя с ножевым ранением брюшной полости.

«На месте происшествия полицейские выяснили, что ранение мужчина получил от своей жены. По словам злоумышленницы, во время употребления спиртных напитков между ней и ее мужем возник конфликт, в ходе которого она схватила нож и ударила мужа», - сообщили в полиции.

С места преступления полицейские изъяли орудие преступления, пострадавший находится в больнице, а злоумышленницу поместили под стражу. Следователи начали уголовное производство, предварительно, по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении и избрании в отношении нее меры пресечения.

Напомним, что аналогичное преступление случилось в Южноукраинске 23 декабря, тогда другая женщина ранила ножом своего мужа.