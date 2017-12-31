Захвативший заложников в «Укрпочте» террорист ранее баллотировался в мэры Харькова

Задержанного в Харькове террориста, который удерживал в заложниках семь человек, зовут Владимир Безух.

Глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков на своей странице в «Facebook» опубликовал фото задержания террориста и превыборную листовку Безуха.

Напомним, что днем 30 декабря в Харькове мужчина захватил отделение «Укрпочты» и взял в заложники двоих детей, шесть женщин и одного мужчину. Он угрожал взорвать бомбу и, по словам Жукова, менял свои условия каждые несколько десятков минут.

«Первое фото предвыборной кампании «очередного обещателя» в 2006 году. Будьте осторожны, не всегда фото и красивая фраза даст результат. Почти никогда», - написал Жуков.

Также он опубликовал информацию Департамента коммуникации Нацполиции о случившемся. Ниже приводим несколько эпизодов из этой информации.

Предметы, которые террорист выдавал за бомбу «Около 18:10 группе переговорщиков «полиции диалога» удалось уговорить мужчину освободить двух детей возрастом 11 и 13 лет, а также трех женщин. В обмен ему было предложено взять в заложники руководителя криминальной полиции Харьковской области Вячеслава Давиденко, который находился в гражданской одежде. Злоумышленник согласился на освобождение людей, однако отказался от обмена их на сотрудника полиции».

«В это время сотрудники уголовного розыска Харьковщины проводили мероприятия по его идентификации. Им оказался ранее судимый житель Харькова. Эта информация значительно помогла в работе над его психологическим портретом и прогнозах относительно его дальнейших намерений. Было принято решение привлечь к переговорному процессу отца злоумышленника, который мгновенно согласился и предоставил характеристику сына».

«Осложнения для штурма вызвало повышенное техническое укрепление помещения «Укрпочты»: окна зарешеченные изнутри, входные двери – двойные, зарешеченные, с внутренним запором. Не прекращались переговоры, которые осложнялись психологическим состоянием злоумышленника. Несколько раз он выходил из переговорного процесса, впадал в истерику, угрожал убить заложников, если спецназ пойдет на штурм».

«Полиции стало известно, что правонарушитель нашел в вещах заложников алкоголь. Полиция смогла проникнуть в помещение без штурма, находясь в постоянном телефонном контакте с заложниками. В результате операция была проведена без жертв и потерь среди заложников и полицейских. Правонарушитель задержан», - сообщили в полиции.

Как сообщает «Зеркало недели», по словам начальника управления харьковской полиции Олега Беха, в какой-то момент одной из заложниц удалось открыть дверь почтового отделения, после чего спецназ ворвался и нейтрализовал злоумышленника. Сам злоумышленник получил телесные повреждения от мужчины-заложника, который пытался ему препятствовать.

В то же время один из очевидцев рассказал журналистам «Громадське.Харків», что знает человека, который захватил заложников: они учились в одной школе. По его словам, мужчину зовут Владимир, он житель Харькова. Как отметил очевидец, недавно Владимир рассказал ему, что хочет в тюрьму.

Отметим, что харьковчанин Владимир Безух, согласно данным в открытом доступе, в 2014 году считал себя экстрасенсом.