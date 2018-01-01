В РФ мужчина расстрелял трех человек, которые изнасиловали его дочь

В ночь на 31 декабря в Краснодарском крае в одном из кафе были убиты трое человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Краснодарскому краю.

На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших. На территории Усть-Лабинского района был введен план «Сирена», — сообщили в российском ведомстве.

В итоге, правоохранители задержали двух подозреваемых.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кореновского района сотрудники ДПС остановили разыскиваемый автомобиль и задержали мужчин 34 и 32 лет, находящихся в салоне, схожих по приметам с ориентировкой, — добавили в полиции.

Подозреваемые были доставлены в полицейский участок, а позже переданы сотрудникам Следственного комитета.

По сообщениям местных СМИ, причиной трагедии стала месть. Трое убитых мужчин якобы изнасиловали дочь одного из стрелков.

Подтверждения данной информации от правоохранительных органов пока нет.