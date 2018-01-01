В РФ мужчина расстрелял трех человек, которые изнасиловали его дочь

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В ночь на 31 декабря в Краснодарском крае в одном из кафе были убиты трое человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Краснодарскому краю.

На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших. На территории Усть-Лабинского района был введен план «Сирена», — сообщили в российском ведомстве.

В итоге, правоохранители задержали двух подозреваемых.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кореновского района сотрудники ДПС остановили разыскиваемый автомобиль и задержали мужчин 34 и 32 лет, находящихся в салоне, схожих по приметам с ориентировкой, — добавили в полиции.

Подозреваемые были доставлены в полицейский участок, а позже переданы сотрудникам Следственного комитета.

По сообщениям местных СМИ, причиной трагедии стала месть. Трое убитых мужчин якобы изнасиловали дочь одного из стрелков.

Подтверждения данной информации от правоохранительных органов пока нет.

Александра Ющишена-Вязникова

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