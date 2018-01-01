Угнали и сожгли: в Южноукраинске разыскивают похитителей «Таврии»

В Южноукраинске неизвестные угнали и сожгли автомобиль 29-летнего мужчины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как сообщили в полиции, 30 декабря около половины седьмого утра в Южноукраинское отделение полиции поступило сообщение от 29-летнего местного жителя о том, что в период с девяти вечера 29 декабря по шесть утра 30 декабря неизвестные лица завладели его автомобилем «Таврия», темно-синего цвета, который был припаркован во дворе дома №4 по бульвару Курчатова в Южноукраинске.

Около десяти часов утра в полицию позвонил местный житель и сообщил, что на территории автогаражного кооператива он обнаружил сгоревший автомобиль. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили, что это именно то транспортное средство, о похищении которого сообщалось утром от 29-летнего мужчины.

По факту угона транспортного средства, следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.289 «Незаконное завладение транспортным средством», предусматривающей наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет, и решается вопрос о квалификации по факту повреждения автомобиля. Продолжается следствие.

Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией, полезной для следствия, обращаться к Южноукраинское отделение полиции по адресу: г. Южноукраинск, ул. Спортивная, 3 или по тел. (05136) 2-54-00, 102.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве сгорела «Таврия», припаркованная возле многоэтажки