Под Киевом в воде нашли тело женщины: полиция предполагает, что это исчезнувшая правозащитница

В Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины, полиция предполагает, что это недавно исчезнувшая юрист Ирина Ноздровская.

Об этом сообщает Украинская Правда, со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киевской области Николая Жуковича.

«В Вышгородском районе нашли тело женщины в воде. Кажется, что это она (Ноздровская, - ред). Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза», - сказал Жукович.

Он отметил, что знакомые и родные, которые искали Ноздровскую, утверждают, что это ее тело.

Как известно, 30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечается, что она исчезла около 16 часов 29 декабря.

Также заместитель шеф-редактора издания «Обозреватель» Анна Молчанова написала в своем Facebook, что Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил на машине племянник председателя суда Вышгородского района. По ее словам, из-за усилия юристки водитель машины оказался в тюрьме.

Кроме того, Молчанова пишет, что Ноздровской неоднократно угрожали родственники и друзья водителя.