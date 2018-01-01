Украинские пограничники задержали судно с с почти 1740 ящиками контрабандных сигарет

В Черном море задержано иностранное судно с почти 1740 ящиками контрабандных сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщили пограничники, иностранное судно с крупной партией табачных изделий задержали 31 декабря в Черном море.

«Разоблачить его удалось во взаимодействии сотрудников СБУ, Госпогранслужбы и ВМС ВСУ. Сухогруз под флагом Танзании следовал по маршруту «Очамчира (Грузия (непризнанная Республика Абхазия) - Варна (Болгария). После поступления информации от СБУ о том, что судно может быть причастно к противоправной деятельности, оно было остановлено на 11,5 мили на траверзе н. п. Курортное Одесской области и сопровождено в порт «Одесса» кораблями ВМС ВСУ», - говорится в сообщении.

По результатам проверки совместной группы в составе сотрудников Госпогранслужбы и СБУ на судне было обнаружено 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документы на обнаруженный груз отсутствовали. Кроме того, было установлено, что у двух из 11 членов экипажа отсутствовали паспорта моряков.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве пограничники обнаружили на иностранном судне марихуану