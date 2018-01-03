Северокорейские хакеры взламывают компьютеры для майнинга криптовалют из-за нехватки средств в КНДР

Севернокорейские хакеры взламывают компьютеры для майнинга криптовалют, поскольку режиму в Пхеньяне не хватает денег из-за более жестких международных санкций.

Об этом сообщает «Bloomberg».

Группа хакеров Andariel летом 2017 года взломала сервер южнокорейской компании и использовала его для добычи около 70 монет Monero - стоимостью около 25 тысяч долларов США по состоянию на 29 декабря, сообщил изданию руководитель аналитической группы в Институте финансовой безопасности Южной Кореи Квак Юнг-жу.

Этот случай подчеркивает растущий аппетит хакеров к цифровым валютам, которые становятся источником дохода для режима Ким Чен Ына. Северная Корея усиливает попытки добычи наличных средств за рубежом, поскольку санкции ограничивают обычные источники доходов, сокращая поставки нефти и торговлю в целом.

Хакеры, вероятно, взломали и другие компьютеры, чтобы майнить криптовалюты и, похоже, предпочитают Monero, потому что эта валюта больше ориентирована на конфиденциальность, ее легче скрыть и отмыть, чем биткойн, сказал Юнг-жу, ссылаясь на анализ сервера.

Он сообщил, что Andariel смогла взять под свой контроль сервер и остаться незамеченной его оператором.

Как известно, для добычи криптовалюты требуются мощные компьютеры, которые могут позволить себе только корпорации. Но не каждая компания тратит достаточно средств на защиту своих компьютеров от хакеров.

Как и bitcoin, Monero использует сеть майнеров для верификации сделок. Но он смешивает несколько транзакций, чтобы затруднить отслеживание происхождения средств, и использует хитрости, которые затрудняют точное определение получателей.

Напомним, в Северной Кореи заявили о завершении создания своих ядерных сил.