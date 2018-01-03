На Буковине полиция спустя 7 месяцев раскрыла ограбление 94-летней женщины – деньги отобрала пенсионерка-рецидивист

В Черновицкой области 63-летняя пенсионерка, вынув оконное стекло, ограбила 94-летнюю односельчанку.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

«Сообщение о грабеже в селе Старая Жадова поступило в Сторожинецкий отдел полиции утром 1 июня 2017. Следственно-оперативная группа установила, что около двух часов ночи неизвестная личность вынула оконное стекло и проникла в дом 94-летней местной жительницы. Прикрывая пенсионерке рот, чтобы та не кричала, грабительница открыто завладела деньгами потерпевшей в сумме почти 3,5 тысячи гривен и убежала», - говорится в сообщении.

Оперативно полиция не смогла найти преступника, но позже было установлено и задержано 63-летнюю женщину. Ей уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 186 («Грабеж») Уголовного кодекса Украины.

В полиции также подчеркнули, что задержанная женщина уже была неоднократно судимая за различные уголовные преступления. На этот раз подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Санкт-Петербурге задержали двух пенсионерок за сбыт наркотиков.