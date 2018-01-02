Полиция задержала злоумышленника, который ограбил николаевца

Сотрудники николаевской полиции задержали злоумышленника, который 29 декабря на проспекте Богоявленском напал на работника завода и ограбил его.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Нападавший ударил мужчину, в результате чего пострадавший потерял сознание. Злоумышленник завладел двумя мобильными телефонами, золотым кольцом и деньгами в сумме 600 гривен.

«Придя в себя, 29-летний пострадавший обратился за помощью в полицию. Правоохранители установили и задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. 33-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении разбоя (ч. 1 ст. 187 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное уголовное преступление ему грозит до семи лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Николаевщине депутаты райсовета взяли на поруки арестованного студента, который вместе с патрульным грабил николаевцевю