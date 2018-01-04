В Венесуэле военный застрелил в очереди за мясом беременную девушку

На фоне затяжного продуктового кризиса в Венесуэле военнослужащий национальной гвардии застрелил в очереди за свининой беременную 18-летнюю девушку. Кроме того, огнестрельное ранение получил также и ее брат

Об этом сообщает «Reuters».

Как отмечается, свинина в Венесуэле является традиционным новогодним блюдом, которое из-за нехватки продуктов стало еще более дефицитным.

По словам очевидцев, когда сержант Дэвид Робельедо подъехал вместе с сослуживцами к очереди, то стал требовать от людей, чтобы те разошлись, так как мяса на всех не хватит. После этого вспыхнула ссора, во время которой Робельедо выстрелил в Александру Колопой, которая находилась на пятом месяце беременности.

При этом сообщается, что гвардейцы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 35 тысяч венесуэльцев пешком пришли в Колумбию за товарами первой необходимости.