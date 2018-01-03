Печерский суд разблокировал счета разыскиваемого замминистра времен Януковича

Печерский районный суд Киева 28 декабря снял арест со счетов бывшего заместителя министра доходов Андрея Игнатова в «Сбербанке России».

Об этом говорится в соответствующем определении суда, пишет «Страна.uа».

Речь идет о 3,22 миллионах долларов США, 1,43 миллионе евро и 21,33 миллионе русских рублей, арестованных в октябре 2014 года. Определение суда вступило в силу и обжалованию не подлежит.

Ранее бывший заместитель министра доходов и сборов Андрей Игнатов подал в суд на киевское отделение «Дочернего банка Сбербанка России» с требованием вернуть размещенные деньги. Банк отказывался выдать все суммы единоразово.

Отметим, что в Украине Андрей Игнатов объявлен в розыск СБУ и Нацполицией.

Напомним, что ранее Печерский райсуд снял арест с 312 миллионов гривен сына Януковича, которые переводили в банк Порошенко.