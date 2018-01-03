Среди освобожденных заложников есть подозреваемые в финансировании терроризма, – Тука

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Освобожденные из плена боевиков заложники проходят специальную проверку Службы безопасности Украины, потому что у правоохранителей есть к ним ряд вопросов.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире канала «112 Украина», передает «Укринформ».

«Абсолютно все освобожденные проходят специальную проверку Службы безопасности Украины. Люди к этому нормально относятся. Есть, это уже не секрет, и среди военнослужащих, и среди гражданских, люди, к которым есть ряд вопросов у наших правоохранителей. Но я в этом не вижу никакого большого греха», - сказал Тука.

«Если говорить о военнослужащих, то есть люди, в отношении которых имеется предварительное обвинение самовольного оставления места расположения воинской части. Есть люди, которых подозревают в более тяжких преступлениях. По некоторым есть подозрения о передаче определенной информации противнику», - отметил он.

По словам заместителя министра, среди освобожденных гражданских есть люди, которых подозревают в мошенничестве, финансировании терроризма и так же в передаче информации.

Тука добавил, что бывшие пленники боевиков, как и все остальные граждане, «должны отвечать перед законом Украины».

Напомним, ранее сообщалось, что из 73 освобождаемых на 14 человек есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей.

Тарас Леонтян

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