Фигурант «дела о рюкзаках Авакова» пошел на сделку со следствием и получил год условно

Московский районный суд Харькова приговорил к одному году лишения свободы условно местного жителя Владимира Иванова за подделку документации о поставке фирмой «Днипровенд» рюкзаков для Министерства внутренних дел.

Об этом свидетельствует приговор суда.

Подсудимый, уроженец Балаклеи Харьковской области, работает менеджером отдела продаж ООО «Спецавтоматика Украина». Между ним и Специализированной антикоррупционной прокуратурой было заключено соглашение о признании вины. Суд утвердил данное соглашение и приговорил Иванова к году тюрьмы условно.

В приговоре говорится, что в конце 2014 - начале 2015 года обвиняемый, находясь в Харькове по адресу улица Сомовская, 12 б, являясь активным участником «конвертационного центра», получил от руководителей «конвертцентра» задачу изготовить и подделать документы, необходимые для участия ООО «Днипровенд» в переговорной процедуре закупки рюкзаков в МВД.

Подсудимый выполнил поручение, подделав на документах подпись директора «Днипровенда» и печать фирмы.

Также Иванов подделал такие документы от имени ООО «Днипровенд»: сообщение председателю комитета конкурсных торгов об обязательстве выполнить заказ; справку об участнике ООО «Днипровенд»; справку о работниках и оборудовании фирмы; доверенность на право представительства; первый экземпляр проекта договора о закупке рюкзаков между ООО «Днипровенд» и МВД; копии уставных документов «Днипровенда».

Эти документы, при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах, были использованы во время проведения переговорной процедуры по закупке рюкзаков 9 февраля 2015 года.

Затем подсудимый в марте 2015 года изготовил и подделал документы «Днипровенда» о поставке рюкзаков в Центральную базу ресурсного обеспечения МВД, в частности, расходную накладную, акт об осмотре и приемке рюкзаков по договору и тому подобное.

«В дальнейшем указанные документы были использованы при поставке рюкзаков на Центральную базу ресурсного обеспечения МВД Украины в марте-мае 2015 года», - сказано в приговоре суда.

Таким образом, подсудимый своими умышленными действиями совершил уголовное преступление, предусмотренное частью 3 статьи 358 («Подделка документов») Уголовного кодекса.

Отмечается, что вину подсудимого смягчило то, что он активно помогал раскрытию преступления и при его осуществлении был материально зависим от организаторов преступной схемы.

Напомним, ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову и бывшему замглавы МВД Сергею Чеботарю, которые фигурируют в так называемом «деле рюкзаков», грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее суд избрал сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства – при этом прокуратура просила арест и залог в ₴5 миллионов. Также суд отпустил под личное обязательство фигуранта «дела рюкзаков», экс-замглавы МВД Чеботаря.