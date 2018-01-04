На Николаевщине отдали под суд пьяного охотника, случайно выстрелившего из ружья в 9-летнюю девочку

На Николаевщине следователи полиции под процессуальным руководством Первомайской местной прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении 67-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в 9-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 4 ноября 2017 года в селе Синюхин Брод Первомайского района пьяный местный житель возвращался с охоты и встретил возле одного из домов детей. Дети увидели у него в руках ружье и попросили пустые гильзы – мужчина начал искать их по карманам и в это время произошел случайный выстрел, который попал в оба бедра одной из девочек.

28 декабря 2017 процессуальным руководителем утвержден и направлен в суд обвинительный акт для рассмотрения по существу.

По данным проведенной экспертизы в крови мужчины находилось 0,85 промилле алкоголя. Кроме того, у мужчины на поясе был зафиксирован охотничий нож, который является холодным оружием.

Его действия квалифицированы по статье 128 («Неосторожные тяжкие телесные повреждения») и части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения»). Обвиняемому грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Также прокуратура обратилась к сотрудникам разрешительной системы Главного управления Нацполиции в Николаевской области с требованием аннулировать разрешения на владение оружием обвиняемому.

Напомним, на Днепропетровщине мальчик нашел на улице пистолет и случайно застрелил свою двухлетнюю сестру.